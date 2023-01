Der diesbezüglich Öffentlichkeitsscheue Berliner Neobroker, Trade Republic, hat seine 2021er-Bilanz veröffentlicht. Diese hat, nach der jüngsten Finanzierungsrunde, mit den Ergebnissen bei manch einem in der Fintech-Szene den nächsten großen Jubelsturm entfacht. Die Bilanz legt eines schonungslos offen.3.330 Euro - so viel ist ein Trade Republic-Kunde derzeit in etwa wert. Auf die Zahl, die sich in keinem Bericht findet, stößt man, wenn man die aktuelle Bewertung des Neobrokers aus Berlin heranzieht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...