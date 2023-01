HCLTech wurde als die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke mit Hauptsitz in Indien unter den Top 10 der IT-Dienstleister weltweit anerkannt, so das Ergebnis des Berichts Brand Finance Global 500 and IT Services 25 aus dem Jahr 2023.

Laut diesem Bericht, der heute auf dem Weltwirtschaftsforum 2023 in Davos veröffentlicht wurde, stieg der Markenwert von HCLTech gegenüber dem Vorjahr um 7 auf 6,537 Milliarden US-Dollar. Die von Brand Finance angewandte Methodik beinhaltet die Bewertung des Geschäftsmodells, der Kundenzufriedenheit und des Kundenengagements, des Mitarbeiterengagements, der CSR und des gesellschaftlichen Engagements sowie der Unternehmens-Performance.

Die Veröffentlichung des Berichts schließt sich an die Einführung der neuen Markenidentität und des neuen Logos von HCLTech an, die durch die eindeutige Positionierung des Konzepts Supercharging Progress untermauert werden. HCLTech setzt weiterhin darauf, als digitaler Partner der Wahl für globale Unternehmen wahrgenommen zu werden. Das Unternehmen wurde außerdem zum offiziellen Partner für digitale Transformation der New York Giants, der New York Jets und des MetLife Stadium erklärt und ist ein offizieller Cornerstone-Partner des MetLife Stadium. Letztes Jahr gab die HCLTech-Sparte HCLSoftware eine mehrjährige Partnerschaft mit dem Formel 1®-Team Scuderia Ferrari bekannt. HCLTech ist außerdem ein langjähriger Partner des Weltwirtschaftsforums, besitzt einen Pavillon auf der Promenade und ist in mehreren Sitzungen im offiziellen Konferenzprogramm der Jahrestagung vertreten.

"Das Wachstum unserer Markenbewertung ist eine Bestätigung für unsere Bemühungen zur Umgestaltung der Marke und spiegelt unsere geschäftliche Performance wider, die ein im Branchenvergleich führendes Wachstum ermöglicht, das durch unsere Positionierung, unsere starken Angebote und unsere engagierten Mitarbeiter noch verstärkt wird", sagte Jill Kouri, Global Chief Marketing Officer bei HCLTech.

"Während IT-Dienstleistungsmarken mit einer nachlassenden Nachfrage konfrontiert sind, ist es erfreulich zu sehen, dass HCLTech in seinem Sektor um 7 wächst", sagte David Haigh, CEO von Brand Finance. "Der neue Zweck der Marke, das Leistungsversprechen an die Mitarbeiter sowie ein neues Logo und ein neues visuelles Erscheinungsbild tragen dazu bei, die Wahrnehmung der Marke zu verändern und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass das Unternehmen mit seinen differenzierten Dienstleistungen und Produkten ein bevorzugter digitaler Partner für weltweit tätige Unternehmen und ein bevorzugter Arbeitgeber für Spitzentalente ist."

Das Unternehmen stellte auch sein neues Leistungsversprechen an seine Mitarbeiter 'Find Your Spark' vor, das auf den Grundsätzen von Chancen, Respekt und vertrauensvoller Zusammenarbeit basiert und das Engagement des Unternehmens unterstreicht, sowohl aktuellen als auch zukünftigen Mitarbeitern dabei zu helfen, ihr Karrierepotenzial und ihre Ambitionen zu maximieren.

Zulfia Nafees, Global Head of Brand bei HCLTech, sagte: "Dies ist eine spannende Anerkennung dafür, wie unser Unternehmensziel das Beste aus Technologie und Menschen zusammenzubringen, um den Fortschritt zu beschleunigen unser Markenwachstum wirklich vorangebracht hat. Im Konzept "Supercharging Progress" ist das Wesentliche von dem enthalten, was wir heute tun, und von dem, was wir in Zukunft noch mehr tun wollen in großem Maßstab und mit hoher Geschwindigkeit, für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter, die Communities und den Planeten."

Über HCLTech

HCLTech ist ein weltweit operierendes Technologieunternehmen mit mehr als 222.000 Mitarbeitern in 60 Ländern, das mit einem breiten Portfolio von Technologiedienstleistungen und -produkten führende Kompetenzen in den Bereichen Digitales, Engineering und Cloud bereitstellt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und stellen Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie öffentliche Dienste zur Verfügung. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis Dezember 2022 auf 12,3 Milliarden Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

Über Brand Finance

Brand Finance ist das weltweit führende Beratungsunternehmen für Markenbewertung und arbeitet seit mehr als 25 Jahren daran, die Lücke zwischen Marketing und Finanzen zu schließen. Das Unternehmen bewertet die Stärke von Marken und quantifiziert ihren finanziellen Wert, um Organisationen aller Art bei strategischen Entscheidungen zu unterstützen.

Brand Finance hat seinen Hauptsitz in London und unterhält in über 20 Ländern Niederlassungen, die Dienstleistungen auf allen Kontinenten anbieten. Jedes Jahr stellt Brand Finance 5.000 der größten Marken der Welt auf den Prüfstand, gestützt auf originäre Marktforschung, und veröffentlicht fast 100 Berichte, in denen Marken aus allen Branchen und Ländern bewertet werden.

Brand Finance ist eine regulierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und führend in der Standardisierung der Markenbewertungsbranche. Brand Finance war das erste Unternehmen seiner Art, das von unabhängigen Prüfern als konform mit den Normen ISO 10668 und ISO 20671 zertifiziert wurde, und besitzt die offizielle Genehmigung des Marketing Accountability Standards Board (MASB) in den Vereinigten Staaten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

