Elektroautos zählen zu den großen Megatrends unserer Zeit, doch wirklich erschwinglich sind die Gefährt bis heute nicht. Auch Teslas Model 3, einst angekündigt als günstiges Elektroauto für die Massen, übersteigt mit Einstiegspreisen jenseits der 40.000 Euro die Möglichkeiten der meisten Durchschnittsverdiener. Es sieht aber so aus, als würden die Hersteller sich derzeit auf die Einführung günstigerer Alternativen vorbereiten.Bei BYD (CNE100000296) steht zumindest in China der Seagull in den Startlöchern. Das zeigt ein ...

