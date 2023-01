McDonald's-Aktionäre waren heute echtes Bärenfutter. Immerhin muss der Kurs ein Minus von rund drei Prozent schlucken. Die Anteilsscheine wechseln damit nun schon für 266,45 USD den Besitzer. Gewinnt die Talfahrt damit an Geschwindigkeit?

Kursverlauf von McDonald's der letzten drei Monate.

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Plätzchen suchen. Denn McDonald's rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. So genügt ein weiterer Kursrutsch von rund drei Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Bei 259,51 USD liegt dieser markante Punkt. Die nächsten Tage dürften also die ...

