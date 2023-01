DJ Fed-Umfrage: US-Unternehmen erwarten wenig Wachstum

Von Greg Robb

NEW YORK (Dow Jones)--New York ist laut dem neuesten Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank (Fed) der einzige Bezirk, der einen signifikanten Rückgang der Aktivitäten meldet. Laut der Umfrage erwarten die US-Unternehmen im Allgemeinen "wenig Wachstum in den kommenden Monaten".

Insgesamt hat die Wirtschaftstätigkeit laut dem Beige Book in den meisten der zwölf Fed-Bezirke in den vergangenen sechs Wochen entweder leicht zugenommen oder leicht abgenommen. Nur die New Yorker Fed meldete einen deutlichen Rückgang der Aktivität.

Die Verbraucherausgaben seien leicht gestiegen, wobei teils ein robustes Weihnachtsgeschäft verzeichnet worden sei, teils aber auch die Inflation die Kaufkraft der Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen verringert habe.

Bis auf wenige Ausnahmen meldeten alle Bezirke ein anhaltendes Beschäftigungswachstum. Die Unternehmen berichteten, dass sie immer noch Schwierigkeiten hätten, offene Stellen zu besetzen und viele Firmen zögerten, Mitarbeiter zu entlassen. Sie planten stattdessen, den Personalbestand bei Bedarf durch Fluktuation zu verringern.

Die Verkaufspreise legten in den meisten Bezirken mit moderatem Tempo zu, obwohl es vielfach auch hieß, dass sich das Tempo des Anstiegs gegenüber den vergangenen Monaten verlangsamt habe. Einzelhändler berichteten im weiteren über "zunehmende Schwierigkeiten bei der Weitergabe von Kostensteigerungen, was auf eine größere Preissensibilität der Verbraucher schließen lasse, so die Umfrage. "Im Großen und Ganzen erwarten die Befragten in allen Bezirken, dass sich der Preisanstieg im kommenden Jahr weiter abschwächen wird".

