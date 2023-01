DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 15.119 Pkt - Meilensteinzahlung stützt Medigene

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Medigene-Aktie hat am Mittwoch nachbörslich bei Lang & Schwarz um rund 3 Prozent auf 2,20 Euro zugelegt. Das Biotechnologieunternehmen hatte am Abend mitgeteilt, von seinem Partner 2seventy bio im Rahmen einer Allianz in der Krebsimmuntherapie eine Meilensteinzahlung in Höhe von 3 Millionen Dollar erhalten zu haben.

Die auf 55 Cent abgestürzte Aktie des ins Straucheln geratenen Immobilien-Investmentmanagers Corestate reagierte nicht darauf, dass das Unternehmen Probleme bei der Bestellung eines Abschlussprüfers hat und sich deswegen der geprüfte Abschluss verzögern wird.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.118,57 15.181,80 -0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

