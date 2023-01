Etwas eingetrübt hat sich die Lage an den Börsen zwar schon, doch noch immer zeigen die Börsianer sich eher von ihrer freundlichen Seite und der DAX konnte am Dienstag abermals mit grünen Vorzeichen von dannen ziehen. An den US-Märkten ging es zwar weniger erfreulich zu, doch gibt es auch dort Hoffnungen darauf, dass 2023 nicht die ganz große Katastrophe drohen könnte.Trotz diverser Krisen bastelt der Fahrdienstleister Uber (US90353T1007) weiter an der Expansion und gännt sich dafür ein ansehnliches Upgrade für die eigene ...

