CloudFactory, ein weltweiter Marktführer im Bereich der Human-In-The-Loop Lösungen für künstliche Intelligenz (KI), führt Accelerated Annotation ein, ein Vision-KI-Produkt, das Best-in-Class-Workforce von CloudFactory mit branchenführender KI-gestützter Annotationstechnologie kombiniert, die hochwertige Annotationsdaten fünfmal schneller erzeugt als manuelle Annotation.

Die KI-Innovationen und der Wettbewerb nehmen rasant zu und treiben die Nachfrage nach einer Effizienzsteigerung und größeren Skalierbarkeit von Datenannotationen voran. Accelerated Annotation bietet ein ausgewogenes Konzept für die Annotationsqualität und -geschwindigkeit durch Integration einer gängigen Managed Workforce Operation und eines anpassungsfähigen KI-gestützten Annotationsmodells.

"Einige Unternehmen zeichnen sich durch Personallösungen aus, während andere bei der Werkzeugbereitstellung besser abschneiden. Das neue Produkt von CloudFactory verbindet diese Vorteile strategisch in einem einzigen Best-in-class-Angebot", so Pieter Nel, Chief Technology Officer bei CloudFactory. "Wir schließen somit eine Lücke für Unternehmen, die ihre Annotationseffizienz steigern und skalieren möchten, während gleichzeitig die Qualität verbessert werden soll. Dies alles wird durch die Nutzung eines anpassungsfähigen Annotationsmodells ermöglicht, das durch Ihre Daten kontinuierlich trainiert wird und nicht im Rahmen eines Modells von der Stange."

Die KI-gestützten Annotationsfähigkeiten von Accelerated Annotation wurden entwickelt, um die Effizienz zu maximieren. Frühe Nutzer von Accelerated Annotation konnten signifikante Vorteile bei der Annotationseffizienz erleben, wobei die Qualität nicht beeinträchtigt wird. Das Produkt unterstützt gegenwärtig die gängigsten Annotationstypen für 2D-Bild-Annotationsanwendungsfälle.

"Accelerated Annotation von CloudFactory bietet eine von zuverlässigem Personal unterstützte stringente Plattform. Wir konnten Effizienzsteigerungen von 75% und eine unveränderte Qualität konstatieren und da sie über eine persönliche, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihrem Personal verfügt, war sie in der Lage, uns im Verlauf des gesamten Prozesses hilfreiches Feedback zur Verfügung zu stellen, das uns genau das bot, wonach wir dringend suchten", so Julian Seidenberg, Head of Artificial Intelligence beim Unternehmen für Computational Photography und künstliche Intelligenz Narrative.

Die Einführung von Accelerated Annotation verstärkt die Führerschaft von CloudFactory bei datenzentrischen Strategien über den gesamten KI-Entwicklungszyklus hinweg. Weitere Informationen finden Sie in unserem Blog Post.

Über CloudFactory

CloudFactory ist ein weltweiter Marktführer, der Menschen und Technologie für die Unterstützung des KI-Entwicklungs- und Lebenszyklus miteinander kombiniert. Die Human-In-The-Loop KI-Lösungen, angetrieben von mehr als 7.000 überragend ausgebildeten und geführten Datenanalysten, genießen das Vertrauen bei über 700 führenden Unternehmen im Bereich KI, unter anderem Microsoft, Mitsubishi, Ibotta, Expensify und Matterport. CloudFactory wurde 2010 gegründet, unterhält Niederlassungen auf vier Kontinenten und verfolgt die Mission, Chancen für talentierte Personen in Entwicklungsländern zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.cloudfactory.com.

