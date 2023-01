Es wird wieder ungemütlicher an den Börsen. Die US-Börsen gaben deutlich ab und in der Folge startet der DAX heute schwächer Zudem stehen die Zahlen von Netflix und die kommende Zinserhöhung im Fokus. Am Donnerstag wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Mittwoch hatte er kaum verändert bei 15.181,80 Punkten geschlossen. Doch schwache US-Börsen drückten die weltweiten Aktienmärkte am Abend.Im Fokus der ...

