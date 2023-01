Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung an den Finanzmärkten ist gut, so die Analysten der Helaba.So seien die Konjunktursorgen in Europa zuletzt kleiner geworden und die Zinserwartungen dennoch gedämpft. Hinweise vonseiten der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank gebe es allerdings nicht, dass der Zinserhöhungszyklus bald beendet werde. Vielmehr würden Vertreter der beiden Zentralbanken nicht müde zu betonen, dass trotz des womöglich überschrittenen Inflationshochs weitere Zinsschritte in den restriktiven Bereich vonnöten seien. ...

