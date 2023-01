Linde wird Frankfurt am 01. März verlassen. Die Aktionäre beschlossen nahezu einstimmig das Delisting in Deutschland. Die Lufthansa wird ein verbindliches Angebot für ITA abgeben. Die Airline will mit einer Minderheitsbeteiligung in Italien einsteigen. Zur Rose hat das 4. Quartal mit einem starken Umsatzeinbruch beendet. Der Außenumsatz der Online-Apotheke brach um ein Fünftel ein.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am Donnerstagmorgen überwiegend freundlich. Fast alle Benchmarks in der Region können leicht zulegen. Lediglich der Hang ...

