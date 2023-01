Negative Vorgaben von der Wall Street dürften hierzulande den Start am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag belasten. Nach seinem bislang starken Lauf seit Jahresbeginn wurde der DAX -0,03% am Morgen rund 0,5 Prozent schwächer bei 15.105 Punkte taxiert. Damit bleibt die 15.000-Punkte-Marke weiterhin im Fokus. Zudem könnten die Themen die Kursentwicklungen beeinflussen:1. Gewinnmitnahmen an den US-BörsenSchwache ...

Den vollständigen Artikel lesen ...