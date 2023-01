In Tennessee ist ein staatliches Edelmetalldepot geplant Erst 2022 haben die Gesetzgeber in Tennessee Edelmetalle vollständig von der Umsatzsteuer befreit. Nun gehen sie einen Schritt weiter. Unter einem Edelmetalldepot versteht man hierzulande eine beliebte Investmentmöglichkeit, wo Edelmetalle erworben und hochsicher verwahrt werden. Edelmetalle sind besonders in Krisenzeiten attraktiv und ziehen Anleger an. Die in Tennessee geplante Hinterlegungsstelle soll bestimmte Edelmetalle verwahren, verwalten ...

