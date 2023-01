Der Softwareanbieter hat im vergangenen Geschäftsjahr seine Verluste eingedämmt. Unter dem Strich lag der Fehlbetrag bei 39,5 Mio. $. Ein Jahr zuvor hatte SUSE noch rote Zahlen in Höhe von 207,6 Mio. $ ausgewiesen. Die vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2021/22 (Ende Oktober) bestätigte das Management nun: Der Umsatz kletterte im Gesamtjahr um 17 % auf 653 Mio. $, die um Sondereffekte bereinigte Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erreichte wie im Vorjahr 37 %. In diesem Jahr will SUSE den Umsatz währungsbereinigt um 11 bis 13 % steigern und die operative Marge ausweiten. Den Anlegern scheint das zu wenig - die Aktie fällt. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV









