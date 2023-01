Diese DACH-Technologieaktien lohnt es sich im Auge zu behalten

Lange Zeit galten Tech-Aktien als sichere Bank, allerdings erlebten sie in den letzten Monaten einen deutlichen Rücksetzer. Dennoch sollten Investoren die Aktien von Tech-Unternehmen weiter gut im Auge behalten.

So rapide wie sich Technologien aktuell weiterentwickeln, werden sich höchstwahrscheinlich auch die Kurse von Unternehmen wie cyan AG, AIXTRON, United Internet, Palfinger oder AT&S bald wieder besser darstellen.

Gute Investments dank attraktiver Einstiegspreise

Mit derzeit niedrigen Kursen sind insbesondere DACH-Technologieaktien für Privatanleger und Fondsgesellschaften gleichermaßen attraktiv. So liegt der Kurs der cyan AG momentan bei 1,65 Euro, für einen Anteilsschein von AIXTRON muss der Investor 28,75 Euro zahlen, United Internet steht bei 20,84 Euro, für einen Anteilsschein von Palfinger werden 26,30 Euro aufgerufen und Aktien von AT&S kosten 34,80 Euro.

DACH-Tech-Unternehmen im klassischen Sinne

Je gefestigter sich ein Unternehmen in seinem Marktsegment positionieren kann, desto wirtschaftlich besser stehen die Chancen, unbeschadet durch Krisen zu kommen. Letztlich ist es die führende Position, die mitunter dafür sorgt, dass die Nachfrage irgendwann wieder steigt. Am Beispiel der Halbleiterindustrie lässt sich dieses Phänomen gut verdeutlichen.

United Internet ist ein deutsches Unternehmen, welches mit seinem Bezug zum Internet zu den "klassischen" Tech-Unternehmen zählt. Es entwickelt und vertreibt verschiedene Anwendungen und Applikationen für das Internet und gilt aufgrund seines Portfolios als einer der führenden Anbieter in Europa. United Internet hat verschiedene Internet-Zugangsprodukte im Sortiment und bietet zudem Applikationen für Privatanwender sowie Freiberufler, aber auch für kleinere bis mittelgroße Unternehmen an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein Entwicklungs- und Rechenzentrum und sorgt für die Vermarktung etablierter Marken wie GMX und WEB.DE 1&1 mit dem Tochterunternehmen Drillisch. Darüber hinaus vermarkten sie Marken wie affilinet, united domains, fasthosts, InterNetX sowie Sedo.

Auch die cyan AG zählt zu den innovativsten Tech-Titeln - u.a. aufgrund der hauseigenen und branchenweit führenden White-Label IT-Sicherheitslösungen. Zu den Hauptgeschäftsbereichen gehören mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP) sowie virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO). Auch für Verbraucher, die mit Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie geschäftliche Kontakte pflegen, bietet die cyan AG Lösungen an. Diese lassen sich in schon genutzte Infrastrukturen der Geschäftspartner integrieren, die so die Möglichkeit haben, sie durch ein Revenue-Share-Modell auf den Markt zu bringen. Das global agierende Unternehmen betreibt ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum und konzentriert sich als Cybersecurity-Firma auf die Branchen Automotive, Versicherungen, Finanzen und Telekommunikation.

Halbleiterbranche als Teilbereich der Tech-Industrie

Ohne hocheffiziente Halbleiter funktioniert heute kaum noch ein Gerät. Ebenso essentiell sind Leiterplatten, worunter man passive Bauelemente versteht, die dazu dienen, aktive Elemente wie Transistoren, integrierte Schaltungen und Mikroprozessoren miteinander zu verbinden. Die Leiterplatten bilden deshalb eine Kernkomponente in Mobiltelefonen oder sonstigen Handheld-Geräten. Unternehmen dieser Branche können daher aus guten Gründen optimistisch in die Zukunft schauen.

In nahezu 25 Prozent aller in Europa genutzten Handys findet man eine ein-, doppel- oder mehrlagige Leiterplatte von AT&S. Das Unternehmen stellt darüber hinaus IC-Substrate (Integrated Circuit Substrates) her, welche Halbleiter und Leiterplatte miteinander verbinden. Aus diesem Grund hat auch AT&S keinen Anlass, pessimistisch in die Zukunft zu schauen. Die Austria Technologie & Systemtechnik AG zählt zu den führenden Leiterplattenherstellern und engagiert sich vor allem in Europa, Indien und China. Weil das Unternehmen dünne, hochkomplexe Leiterplatten herstellt, ist es zentraler Schlüssellieferant für den gesamten Bereich der mobilen Telekommunikation.

AIXTRON ist führender Hersteller sogenannter Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Vor allem durch seine auf die Halbleiterindustrie ausgerichteten Anlagen sind Kunden rund um den Globus in der Lage, leistungsstarke Bauelemente für opto-elektronische bzw. elektronische Anwendungen herzustellen. Für diese werden Verbindungs- oder organische Halbleitermaterialien verwendet. Die Bauelemente kommen in zahlreichen, innovativen Anwendungen, Technologien und Industrien zum Einsatz. Sie finden sich in den Bereichen Signal- oder Lichttechnik, Display- und LED-Technologie, Kommunikation, Datenübertragung oder Energiemanagement bzw. Energieumwandlung.

Tech-Unternehmen durch modernste Hebe-, Lade- und Handling-Technik

Trotz seiner grundsätzlich anderen Ausrichtung ist auch die Palfinger AG ein Tech-Unternehmen, das in diversen Bereichen zu den Weltmarktführern gehört. Vor allem im Bereich der hydraulischen Hebe-, Lade- und Handlingsysteme gilt die Palfinger AG zu den international führenden Produzenten. Kernprodukt ist der LKW-Knickarmkran, den der Konzern in verschiedenen Modellen anbietet und mit dem das Unternehmen einen Marktanteil von 30 Prozent realisiert. Zu den Weltmarktführern zählt Palfinger auch bei Forst- und Recyclingkranen, Mitnahmestaplern, Ladebordwänden sowie Hakengeräten. Eine weitere Kernkompetenz ist die effiziente Überwindung von Schnittstellen in der Transportkette und auf Eisenbahn-Systemlösungen, für die das Unternehmen High-Tech-Lösungen entwickelt.

Investoren in Tech-Unternehmen brauchen im Augenblick einen langen Atem. Auf Dauer werden sich die Kurse der hier vorgestellten DACH-Tech-Unternehmen und auch aller anderen jedoch wieder erholen und vermutlich bald wieder für hohe Renditen sorgen.

Bild: Pexels.com, Pixabay

Enthaltene Werte: DE000A2E4SV8