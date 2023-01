Nach einem starken Jahresstart hat sich die Aktie von Mercedes-Benz Group an einen horizontalen Widerstand herangeschoben. Rückblick: Bereits in der ersten Woche des neuen Jahres konnten die Papiere von Mercedes-Benz Group 8,2% an Wert zulegen und dabei sowohl das Dezember- als auch das November-Top überbieten. Am 12. Januar stiegen die Notierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...