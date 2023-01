Während der Kryptomarkt nach dem starken Lauf der vergangenen Wochen konsolidiert, bahnt sich in der Branche die nächste Firmenpleite an. Laut Medienberichten steht die angeschlagene Krypto-Kreditplattform Genesis Global Capital inzwischen unmittelbar vor der Insolvenz. Eine große Überraschung wäre das allerdings nicht.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg bereitet Genesis einen Insolvenzantrag vor, der noch in dieser Woche gestellt werden könnte. Die Kreditplattform, die zum Firmengeflecht ...

