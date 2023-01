Forrester (Nasdaq: FORR) kündigt heute seine Customer-Obsessed Enterprise Awards an. Mit dieser Auszeichnung werden Unternehmen anerkannt, die die Kunden in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen, um das Unternehmenswachstum zu beschleunigen, Kunden zu binden und ein höheres Mitarbeiterengagement zu ermöglichen.

Dies sind die Qualifikationen für die Customer Obsession Awards von Forrester:

Customer-Obsessed Enterprise. Diese Auszeichnung würdigt ein Unternehmen, das einen konsequenten und anhaltenden Kundenfokus mit Blick auf die Entscheidungen und Verhaltensweisender Führungskräfte, Strategie auf Unternehmens- und Funktionsebene und täglichen Betriebsabläufen im gesamten Unternehmen verfolgt. Überdies fördert das Unternehmen, das den Preis gewinnt, eine intensive Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen, um sicherzustellen, dass sich die Kundenorientierung am Markenversprechen des Unternehmens orientiert. Dadurch werden messbarbessere Ergebnisse für Kunden, Mitarbeiter und das Unternehmen erzielt. Nominierungen für den Customer-Obsessed Enterprise Award sind für alle B2C-Unternehmen möglich, die ihren Hauptsitz in Nordamerika, dem Raum Asien-Pazifik und EMEA haben und mindestens 1.000 Mitarbeiterbeschäftigen.

Unternehmen aus dem Raum EMEA klicken bitte hier, um die vollständigen Award-Nominierungskriterien einzusehen und einen Vorschlag einzureichen.

"Mit den Customer Obsession Awards von Forrester werden Unternehmen und Führungskräfte gewürdigt, die ihren Fokuskonsequent auf ihre Kunden ausrichten, um besser auf ihre Bedürfnisse einzugehen", sagte Rick Parrish, Vice President und Research Director bei Forrester. "Unsere Untersuchungen zeigen, dass kundenorientierte Unternehmen ihren Umsatz, ihre Rentabilität, ihre Kundenbindung und ihr Mitarbeiterengagement mehr als doppelt so schnell steigern als andere Unternehmen."

Die Preisträger werden auf der CX EMEA (10.-11. Mai 2023) geehrt.

Weitere Informationen:

Registrieren Sie sich für die Teilnahme an der CX-Konferenzen 2023 EMEA

Informieren Sie sich über das Programm der Forrester Customer Obsession Awards

Zugang zu Informationen für CX-Führungskräfte

Weitere Informationen über Forrester Decisions for Customer Experience

Über Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) ist eines der einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir helfen Entscheidungsträgern in den Bereichen Technologie, Kundenerfahrung, Digitales, Marketing, Vertrieb und Produktfunktionen, die Kundenorientierung zu nutzen, um das Wachstum zu beschleunigen. Durch die Forrester-eigene Forschung, Beratung und Veranstaltungen lernen Führungskräfte auf der ganzen Welt, mutig zu sein sich Veränderungen zu stellen und ihre Kunden in den Mittelpunkt ihrer Führungsarbeit, ihrer Strategie und ihres Betriebs zustellen. Unsere einzigartigen Erkenntnisse beruhen auf jährlichen Umfragen unter mehr als 700.000 Verbrauchern, Unternehmensleitern und Technologieführern weltweit, rigorosen und objektiven Recherche-Methoden, darunter ForresterWave-Bewertungen, 70 Millionen Feedback-Stimmen in Echtzeit und dem gemeinsamen Wissen all unserer Kunden. Weitere Informationen finden Sie auf Forrester.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230118005211/de/

Contacts:

Michael Burner, Forrester Research

mburner@forrester.com