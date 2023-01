(shareribs.com) Chicago 19.01.2023 - Die Agrarfutures zeigen sich am Chicago Board of Trade etwas leichter. Bei Weizen sind die Marktteilnehmer unsicher ob der weiteren Entwicklung. In Argentinien ist nach wie vor zu trocken.Seit Monaten fehlt es der argentinischen Sojaernte an Niederschlägen. Dies hat dazu beigetragen, dass die Prognosen für die Ernte in den vergangenen Wochen immer weiter nach unten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...