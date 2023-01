Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Kanada ist von den Spitzenwerten bei 8,10% auf mittlerweile 6,30% zurückgegangen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Kerninflation (ohne Energie) erweise sich allerdings mit Werten von 5,30% als hartnäckig. Noch vor kurzem sei die verbreitete Meinung gewesen, dass die kanadische Notenbank den Leitzins bei 4,25% belassen werde und auf Sicht der nächsten Monate sogar Anpassungen nach unten vornehmen könnte. Diese Bild habe sich gedreht. ...

