Am gestrigen Tag sorgten eine Flut von US-Konjunkturdaten, die allesamt auf eine künftig nun immer stärkere Wirtschaftsabkühlung hindeuteten, sowie anschließende diverse Statements regionaler FED-Vorsitzender für eine gewaltige Achterbahnfahrt aller Edelmetallpreise, was unsere vorherigen Erwartungen an einen volatilen Handelstag sogar noch deutlich übertraf.Auch weiterhin rechnen wir daher nun mit einem zunächst tendenziell weiteren Abgabedruck in Edelmetallen, solange sich die Wolken am US-Konjunkturhimmel weiter zuziehen und risikoseitig mit ...

