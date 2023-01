Im ohnehin schwachen Marktumfeld kommt die Aktie von Encavis am Donnerstag mit einem zweistelligen Minus besonders deutlich unter die Räder. Nachdem bereits am Mittwoch eine Barclays-Abstufung für Verluste gesorgt hat, drückt nun eine skeptische Studie von Stifel auf die Stimmung. Die Experten finden deutliche Worte.Stifel-Analyst Martin Tessier hat in seiner neuen Studie das Kursziel massiv von 28,60 Euro auf 17,80 Euro zusammengestrichen und das Votum auf "Hold" gesenkt. Als Grund nennt er eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...