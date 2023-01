Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Wiener Aktienmarkt ist es am Mittwoch deutlich nach oben gegangen. US-Konjunktur- und Inflationsdaten ließen Anleger auf weniger starke Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed hoffen, zudem hielt die Bank of Japan an ihrer lockeren Geldpolitik fest, wie sie in der Früh mitteilte. Kaum Einfluss auf die Kurse hatten dagegen Inflationszahlen aus der Eurozone, zwar erhöhten sich die Verbraucherpreise im Dezember im Jahresvergleich gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,2 Prozent, nach 10,1 Prozent im November, die schwankungsärmere Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel stieg dagegen von 5,0 auf 5,2 Prozent. Bei den Einzelwerten stand Schoeller-Bleckmann nach der Vorlage von Zahlen im Mittelpunkt des Interesses, die ...

