Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Für den Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) geht es weiter nach oben, so die Börse Stuttgart.Aus der vergangenen Handelswoche habe sich der Euro-Bund-Future mit 138,14 Prozentpunkten verabschiedet. Die neue Woche habe beinahe unverändert bei 138,09 Punkten begonnen. Am Dienstagnachmittag sei der Euro-Bund-Future auf 139,32 Punkte gesprungen, nachdem ein Nachlassen der Zinsdynamik seitens der EZB in Aussicht gestellt worden sei. Sein vorläufiges Wochenhoch habe der Euro-Bund-Future am Mittwochnachmittag bei 140,73 Prozentpunkten erreicht. Am Donnerstag habe er zu Handelsbeginn etwas nachgegeben und stehe inzwischen bei 140,19 Punkten. ...

