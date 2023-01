Nordex informierte am Dienstag über neue Zahlen zum Auftragseingang aus dem Vorjahr, die auf den ersten Blick wenig sensationell wirken. Der Windkraftexperte musste tatsächlich einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen. Die Aktie reagierte darauf jedoch nicht mit dem nächsten Kurssturz, und das aus gutem Grund.Lediglich um kaum nennenswerte 0,03 Prozent gab die Nordex-Aktie im gestrigen Handel nach und hielt sich damit stabil auf hohem Niveau, nachdem es in den letzten Wochen und Monaten in ansehnlichem Umfang in Richtung Norden ging. Dass der Konzern ...

