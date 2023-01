Paion-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. Bei einem Anstieg der Aktie um rund sechzehn Prozent dürfte das niemanden verwundern. Mittlerweile wechseln die Papiere für 0,60 EUR den Besitzer. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund acht Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch verläuft bei 0,65 EUR. Die Spannung bei Paion ist also kaum zu überbieten.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...