Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Kanada refinanziert sich über eine neue Anleihe (ISIN CA135087P576/ WKN A3LATK) mit einem Emissionsvolumen von 7,5 Milliarden Kanadischen Dollar, so die Börse Stuttgart.Die Laufzeit ende am 01.03.2028, gezahlt werde ein Kupon in Höhe von 3,5%. Die Zinszahlung erfolge dabei halbjährlich, erstmalig am 01.03.2023. Der Mindestbetrag und die kleinste handelbare Einheit lägen bei 1.000 Nominalen. ...

