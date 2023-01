Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbank der Republik Türkei hat heute um 12:00 Uhr ihre geldpolitische Entscheidung bekannt gegeben, so die Experten von XTB.Wie erwartet seien die Zinssätze unverändert bei 9,00% gelassen worden. Die Zentralbank halte sich an ihre vorherige Ankündigung, dass der Zinssenkungszyklus nach einer Zinssenkung um 150 Basispunkte im November abgeschlossen sei. Die Zinssätze dürften bis Mitte 2023 auf diesem Niveau bleiben, wenn in der Türkei Wahlen abgehalten würden, da die Unabhängigkeit der CBRT fraglich sei. ...

