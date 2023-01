Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der norwegische Staat nimmt über eine Anleihe (ISIN NO0012712506/ WKN A3K9Z2) 14 Milliarden Norwegische Kronen frisches Kapital auf, so die Börse Stuttgart.Bis zum Laufzeitende am 06.10.2042 werde ein jährlicher Kupon von 3,5% gezahlt, erstmalig am 06.10.2023. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen handeln. Norwegen erhalte ein AAA-Rating von S&P. (Bonds Weekly Ausgabe vom 19.01.2023) (19.01.2023/alc/n/a) ...

