Die Ballard-Power-Aktie (WKN:A0RENB) marschiert weiter: Seit Jahresbeginn ist der Wasserstoff-Titel an der Nasdaq bereits um knapp +40% auf 6,11 US$ hochgeklettert. Unter der Woche hat das Unternehmen einen Auftrag von einem indischen Konglomerat erhalten, dass in den nächsten 10 Jahren 50 Milliarden US$ in grünen Wasserstoff investieren will. Nun hat die Schweizer Großbank UBS den neuen Deal bewertet. Ballard Power Systems mit Sitz in Burnaby bei ...

