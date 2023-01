Infrastruktur ist einer der Megatrends an den globalen Finanzmärkten. Regierungen legen milliardenschwere Investitionsprogramme auf und werben große Summen an privatem Kapital ein, um eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur zu schaffen und die Wirtschaft auf Klimaneutralität zu trimmen. Die European Debt Solutions GmbH (EDS) bietet institutionellen Investoren nun einen effizienten Weg, um an diesem Trend zu partizipieren. "Mit einem Mausklick sucht man sich bei uns die passenden Projekte heraus - transparent, schnell und kostengünstig", sagt Sebastian Bergmann, Geschäftsführer der EDS. Weltweit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...