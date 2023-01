Linde: Das wertvollste Mitglied verlässt den Dax

Werbung







Der Industriekonzern Linde ist aktuell der wertvollste Konzern des DAX®-Index. Fünf Jahre nach der Fusion mit dem US-amerikanischen Konkurrenten Praxair verlässt das Unternehmen nun den Finanzplatz Deutschland.



Schon seit der Fusion mit Praxair im Jahr 2018 ist Linde technisch gesehen kein deutscher Konzern mehr, sondern aus steuertechnischen Gründen in Irland registriert. Bisher war die Linde-Aktie jedoch noch in Deutschland und in den USA gelistet und damit eins der wenigen Unternehmen, was mit dem S&P500® und dem DAX® in zwei national bedeutenden Aktienindizes vertreten war. Doch diese Zeit ist nun vorbei. Die Aktionäre von Linde stimmten mit über 93% für das Verlassen des Finanzstandorts Deutschland zum 01.03.2023. Ein Grund dafür ist, dass Linde zu groß für den deutschen Index geworden ist. Die Kappungsgrenze von 10% Gewichtung pro Einzelwert im DAX®-Index zwang indexreplizierende Fonds immer wieder zum Verkauf von Linde-Aktien. Linde beklagt einen negativen Effekt auf die Performance der Aktie aufgrund dieser Regel.









