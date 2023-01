NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Roche mit einem Kursziel von 429 Franken auf der "Conviction Buy List" belassen. Dass der Pharmakonzern in einer Phase-III-Studie mit einer Kombination aus Tecentriq (Atezolizumab) und Avastin (Bevacizumab) gegen Leberzellkrebs die eigenen Ziele erreicht hat, sei eine positive Nachricht, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie könnte zu einer Anwendungserweiterung von Tecentriq führen. Der Experte erwartet aktuell einen Umsatzanstieg für das Mittel bis 2026 auf 7,7 Milliarden Franken, womit er den eigenen Angaben zufolge 26 Prozent über der Konsensschätzung liegt./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012032048

