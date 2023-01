Mit Aktien zu sparen liegt im Trend. Die Zahl der Aktiensparerinnen und -sparer ist im letzten Jahr 2022 auf einen Rekordwert geklettert. 12,9 Millionen Menschen beteiligen sich deutschlandweit mit Aktien, Aktienfonds oder ETFs an der Börse - mehr als beim bisherigen Höchststand von 2001, wie die vom Deutschen Aktieninstitut (DAI) veröffentlichten Aktionärszahlen zum vorigen Jahr zeigen.Aktienkultur in Deutschland wächstJeder Fünfte in Deutschland war 2022 am Aktienmarkt engagiert, rund 18,3% der ...

