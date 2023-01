Wien (www.fondscheck.de) - Der in Dublin ansässige Vermögensverwalter Mediolanum International Funds hat Giorgio Carlino zum neuen Head of Multi Management ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er folge auf Bish Limbu, der Mediolanum weiterhin als Berater zur Verfügung stehen und eng mit Carlino und dem Multi-Manager-Team zusammenarbeiten werde. Carlino werde zudem Mitglied des Mediolanum Investmentkomitees sein. ...

