Bereits im Herbst hatte Linde angekündigt, dass sich das Unternehmen aus dem DAX zurückziehen will. Nun nimmt der Schritt konkrete Formen an: Die Aktionäre hätten mit etwa 93 Prozent der Stimmen für diesen Schritt votiert, wie der weltgrößte Industriegase-Konzern am Mittwoch mitgeteilt hatte. An der Börse steht die Linde-Aktie daher am Donnerstag unter Druck.Dass Linde den Dax verlassen will, hatte ...

