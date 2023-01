An den Börsen in New York hält das Stimmungstief an und die Kurse geben nach. Der Dow Jones verliert rund 30 Minuten vor dem Handelsauftakt 0,9 Prozent. Für den S&P 500 und den Nasdaq Composite geht es ebenfalls deutlicher nach unten. Negative Job- und Konjunkturdaten sorgen für Nervosität unter den Anlegern, die nun zudem gespannt auf die Q4-Saison blicken. Nach Handelsende wird der Streamingriese Netflix den Zahlenreigen für Big Tech einläuten.

