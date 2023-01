MEYER BURGER schaffte erstmals den Sprung über 0,61 CHF. Die Produktion der innovativen Solarpaneele in Freiberg/Sachsen beginnt. Die anspruchsvollen Ziele des Managements zielen auf eine Verdreifachung der Produktion im laufenden Jahr. Das Ziel sind 1,0 bis 1,4 GW nach 331 MW in 2022. Marktwert von MEYER BURGER jedoch schon 2,1 Mrd. CHF und damit anspruchsvoll. Die aktuelle Analystenschätzung zitieren wir: Von 75 bis 85 Rappen reicht der Spielraum der Potenziale im laufenden Jahr.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 03! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 03 u.a.:++ Alle Wirtschaftsdaten widersprechen den bisherigen Expertenprognosen++ Blick auf die Autozulieferer++ SÜSS MICROTEC setzt beim Umsatz neue Rekorde++ IONOS - Börsengang in Sichtweite++ SHOP APOTHEKE - Gelingt das Comeback?++ PVA TEPLA bestätigt die TrendwendeIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info