19.01.2023 / 15:47 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung - Die Naga Group AG befindet sich in Gesprächen über eine strategische Transaktion mit einem multinationalen Brokerageunternehmen - Hamburg, 19. Januar 2023. Die Naga Group AG (Naga) befindet sich in Gesprächen über eine mögliche strategische Transaktion mit einem multinationalen Brokerageunternehmen, möglicherweise in Form eines Zusammenschlusses beider Unternehmen. Naga wird nach dem Abschluss einer solchen Transaktion seine derzeitige Börsennotierung beibehalten. Die Transaktion unterliegt einer Due-Diligence-Prüfung und wird vorbehaltlich der üblichen aufschiebenden Bedingungen und behördlichen Genehmigungen abgeschlossen und voraussichtlich im vierten Quartal 2023 vollzogen werden. Kontakt:

The NAGA Group AG

Andreas Luecke

Vorstand

Hohe Bleichen 12

20354 Hamburg

T: +49 (0)40 524 77910

E: ir@naga.com

