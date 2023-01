Am Donnerstagabend nach US-Handelsschluss öffnet der Streaming-Anbieter Netflix seine Bücher. Neben der Anzahl der Neukunden dürfte der Markt insbesondere darauf achten, wie sich die Maßnahmen zur Umsatzsteigerung in den Zahlen widerspiegeln. Ein Beispiel dafür ist der, im November eingeführte, werbegestützte Bereich.Der Konsens für die Zahl der neuen Abonnements liegt bei 4,5 Millionen, was auch Netflix selbst erwartet. Allerdings wird das Unternehmen diese Prognose in Zukunft nicht mehr abgeben.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...