Chancen auf überdurchschnittliche Renditen und steuerliche Vorteile vs. unternehmerische Risiken und fehlende Liquidität - wer in eine unternehmerische Beteiligung investieren will, wird sich im Vorfeld genauer mit ihren Merkmalen auseinandersetzen.Von einer unternehmerischen Beteiligung bzw. Unternehmensbeteiligung spricht man im Anlagebereich, wenn ein Anleger durch seine Kapitalanlage direkt am Erfolg - und Misserfolg - eines Unternehmens beteiligt ist. Ähnlich wie bei Aktien handelt es sich um Eigenkapitalanteile an einer Unternehmung, die von den Anlegern (Investoren) eingebracht werden. Anders als bei Aktien aber wird dieses Eigenkapital in Form von Kommanditanteilen einer GmbH & Co. KG erworben, welche nicht an einem geregelten Börsenplatz gehandelt werden. Vorteil: Der Einflussfaktor "Börsenvolatilität" entfällt damit bei der Anteilsbewertung - alles dreht sich um nackte Zahlen und Wirtschaftlichkeit. In Kauf nehmen Zeichner einer solchen unternehmerischen Beteiligung auf der anderen Seite für die Dauer der Beteiligung (prospektierte Laufzeit) eine feste Kapitalbindung.

