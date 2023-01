Adidas - Konsolidierung eingeschlagen

Ingmar Königshofen,

Am Donnerstag haben Aktienmärkte sichtlich den Rückwärtsgang eingelegt. Davon betroffen ist auch das Wertpapier des deutschen Sportartikelherstellers Adidas. Dabei hat die Akte erst kürzlich einen mittelfristigen Abwärtstrend überwinden können, allerdings bislang nur eine dreiwellige Erholung seit den Jahrestiefs aus 2022 vollzogen

Insgesamt schlägt seit den Verlaufshochs aus 2021 bei 336,26 Euro in der Adidas-Aktie bis zu den Jahrestiefs im abgelaufenen Jahr ein Verlust von 72 Prozent im Wertpapier zu Buche. Dort traf Adidas auf seinen langfristigen Aufwärtstrend und konnte an dieser Stelle zur Oberseite abprallen. Aufgrund der dreiwelligen Ausdehnung der Erholungsbewegung muss diese Phase bislang als Konsolidierung gewertet werden. Ein tragfähiger Boden geht hieraus leider noch nicht hervor. Sollten sich nun größere Abschläge in der Adidas-Aktie bemerkbar machen, könnten noch einmal empfindliche Verluste bevorstehen. Dennoch hat sich das Chartbild zuletzt etwas verbessert. Die wahren Herausforderungen für Käufer warten aber noch ein Stück weit höher und sind im Bereich von 165,00 Euro für das Wertpapier angesiedelt.

Technisch noch kein Boden ausgebildet

Dass in Deutschland ein Wohlstandsverlust trotz einer erwarteten milden Rezession bevorsteht, ist nicht wegzudiskutieren. Dies könnte sich auch im Konsumverhalten für Adidas negativ auswirken und die erwarteten Anforderungen der Investoren enttäuschen. An der aktuellen Stelle stellt sich derzeit vielmehr die Frage, ob die seit Oktober letzten Jahres initiierte Erholungsbewegung drei- oder doch fünfwellig ausfällt. Im ersten Fall könnten sofortige Abschlagsrisiken zunächst in den Bereich der Novemberzwischenhochs bei 137,10 Euro auslösen, darunter müssen Investoren mit Verlusten auf 114,60 Euro rechnen. Spätestens auf dem Niveau des langfristigen Aufwärtstrends um 99,10 Euro dürften aber wieder Käufer aktiv werden. Gelingt dagegen eine schnelle Abwicklung der kürzlich gestarteten Konsolidierung, könnte oberhalb der aktuellen Wochenhochs von 152,28 Euro noch einmal der Bereich um den EMA 50 (Woche) sowie der Horizontalwiderstand um 165,00 Euro attraktiv für Käufer werden. In diesem Szenario würde dies eine fünfwellige Impulswelle hervorbringen und den Grundstein für mittelfristig weiter steigende Kurse legen. Welche Richtung auch immer seitens der Investoren eingeschlagen wird, im weiteren Verlauf werden passende Scheine für die Long- sowie Short-Richtung vorgestellt.

Widerstände: 148,44; 150,10; 152,28; 157,26; 160,26; 163,00 Euro

Unterstützungen: 141,70; 137,10; 133,00; 129,36; 124,16; 114,60 Euro

Adidas in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.04.2022 - 19.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000A1EWWW0

Adidas in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.01.2018 - 19.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000A1EWWW0

