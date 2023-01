NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 105 auf 115 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. In der Branche sei die Berichtssaison bislang sehr gut verlaufen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So gut wie alle britischen Einzelhändler hätten die Erwartungen übertroffen. Die Resultate hätten von einer robusteren Nachfrage gezeugt. Zudem habe sich der Ausblick für die Bruttomargen verbessert./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 09:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 09:56 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

