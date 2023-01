Nach Monaten der Lethargie ist der Kurs von Fraport unlängst kräftig angesprungen. Aktuell tobt am nächsten massiven Widerstand ein harter Kampf zwischen Bullen und Bären. Wer wird den Sieg erringen? Von Karen Szola Ein dynamischer Aufwärtsschub sorgt seit Jahresbeginn für kräftige Kursgewinne. So gewann die Notierung des Flughafenbetreibers bisher 30,5 Prozent hinzu. Das sollte nicht das Ende der Fahnenstange bei Fraport sein, denn in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...