Tagesausblick für 20.01.: DAX - Rezessions- und Zinsangst belasten.

"Zeit, Gewinne mitzunehmen", dachten sich heute einigen Investoren. Nach der Kursrally der vergangenen Wochen war dies möglicherweise ein cleverer Schachzug. Anstoss gaben die US-Märkte, die gestern nach durchwachsenen Wirtschaftsdaten deutlich einbüßten. Neben neu aufflammende Rezessionsängste kursierten neue Spekulationen über einen möglicherweise doch restriktiveren Zinskurs der US-Notenbank. Auch die EZB plant aktuell nicht, den Fuß vom Gas zu nehmen. "Die EZB plane mehrfache Zinsschritte von 50 Basispunkten" sagte EZB-Ratsmitglied Klaas Knot am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos in einem Interview mit CNBC. "Wir sind entschlossen, die Inflation rechtzeitig auf 2 Prozent zu senken. Wir werden Kurs halten, bis wir lange genug in restriktivem Territorium waren", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in einer Podiumsdiskussion bei Weltwirtschaftsforum in Davos. So gaben DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX® 50 gegenüber dem Vortag zwischen 1,4 und 1,6 Prozent nach.

An den europäischen Anleihemärkten reagierten die Anleger umgehend auf die Aussagen zu Zinserhöhungen. So gaben Staatspapiere mehrheitlich nach. Die Rendite 10jähriger deutscher und französischer Staatspapier legten jeweils um rund sieben Basispunkte auf 2,08 Prozent beziehungsweise 2,52 Prozent zu. Vergleichbare Produkte aus den USA stagnierten hingegen nach dem gestrigen Renditerückgang auf den tiefsten Stand seit September 2022. Die Notierungen von Gold und Silber reagierten wenig verändert. Bei den Rohstoffen richtet sich der Fokus weiterhin auf den Ölpreis. Nach dem gestrigen Ausflug auf knapp 88 US-Dollar kam der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil im späten Handel wieder zurück und pendelte heute zwischen 83,80 und 85,60 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

CureVac profitierte erneut von positiven Analystenkommentaren. Der Softwarekonzern Suse hat die mittelfristigen Umsatzziele revidiert. Die Aktie verlor daraufhin über fünf Prozent. Rheinmetall stieg in den Bereich des Allzeithochs. In den USA starteten Alphabet und Meta Platforms mit Kursaufschlägen in den Handel. Halbleiteraktien wie AMD, Nvidia und Qualcom standen hingegen erneut unter Druck.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute der Solactive Blockchain & Crypto Technology Index. Bei den Gewinnern der zurückliegenden Tage wie beispielsweise dem Wasserstoffindizes drückten derweil die Gewinnmitnahmen.

Morgen werden unter anderem American Airlines, Ericsson und Schlumberger Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal bekanntgeben.

Wichtige Termine

Weltwirtschaftsforum 2023 in Davos

Fed-Präsident von New York, Williams, nimmt an einem Gespräch bei einer Veranstaltung der Fixed Income Analysts Society

Deutschland: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Dezember 2022

Bundesbankpräsident Nagel nimmt an einer Podiumsdiskussion bei einer Jubiläumsveranstaltung zum 60. Jahrestag des Elysée-Vertrags teil

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.000/15.260/15.430/16.170 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.110/14.360/14.560/14.810 Punkte

Der DAX® startete bereits mit leichten Verlusten in den Handel. Im Tagesverlauf weiteten sie sich bis auf 1,6 Prozent aus. Dabei unterschritt der Leitindex die Marke von 15.000 Punkte. Mit Rücksetzern war nach der starken Rallye seit Jahresbeginn zu rechnen. Zwischen 14.560 und 14.810 Punkten findet der DAX® eine breite Unterstützungszone. Solange sie nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 15.260/15.430 Punkte. Unterhalb von 14.360 Punkte droht eine Konsolidierung, die bis 13.800 Punkte führen kann.

DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 30.09.2021 - 19.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.01.2016 - 19.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Pkt Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Beobachtungstag DAX® HB53QV 220,38 11.000 23.000 16.06.2023 DAX® HB53QU 257,59 11.750 27.500 16.06.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.01.2023; 17:15 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 19,77 15 14.171,659208 14.677,587442 Open End DAX® HC01HP 13,40 20 14.424,702268 14.804,071938 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.01.2023; 17:15 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 10,61 -15 16.193,508053 15.686,651251 Open End DAX® HC30J6 6,83 -20 15.940,464993 15.561,081926 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.01.2023; 17:20 Uhr

