Drägerwerk Aktie - SDAX-Wert als noch schlafende "Schöne"? Der Platow Brief beobachtet die Entwicklung der Drägerwerk AG (ISIN: DE0005550636) wohlwollend. Aber noch ist die Drägerwerk Aktie kein Kauf für die Spezialisten von Platow. Dafür müssen erst mal die Gewinne wieder so fliessen, wie früher. Bilanzen am 9.03.2023 könnten hierauf erste Hinweise liefern. Warum man sich die Drägerwerk näher ansehen sollte? Hier die Antwort: Drägerwerk - Schlafende Qualität Die Fünf-Jahres-Historie beim Medizintechniker Drägerwerk, bekannt für seine Beatmungsgeräte und die bei Feuerwehr und im Bergbau eingesetzte ...

