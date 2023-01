Beijing (ots/PRNewswire) -Der chinesische Präsident Xi Jinping betonte am Mittwoch seine Bemühungen um ein freudiges und friedliches Neujahrsfest, als er im Vorfeld des Frühlingsfestes virtuelle Gespräche mit der Öffentlichkeit im ganzen Land führte.Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, sprach in Beijing per Videoschaltung mit medizinischem Personal in einem Krankenhaus, mit Senioren in einem Pflegeheim, mit Arbeitern auf einem abgelegenen Ölfeld, mit Reisenden und Mitarbeitern einer Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnlinie, mit Lieferanten und Kunden auf einem Großmarkt sowie mit Menschen in einem Dorf einer ethnischen Minderheit.In seiner anschließenden Ansprache an die Öffentlichkeit richtete Xi zunächst Grüße an alle Chinesen und insbesondere an diejenigen, die während der Feiertage auf ihren Posten bleiben.Er erklärte, sein größter Wunsch sei, dass alle ein glückliches Neujahrsfest haben.Er forderte die Parteikomitees und Regierungen auf allen Ebenen auf, die Versorgung mit Strom, Gas und Heizung während der Feiertage sicherzustellen, die Überwachung der Lebensmittelsicherheit zu verschärfen und die Maßnahmen zur Epidemieprävention und -kontrolle umzusetzen, um alle Arten von Notfällen und Sicherheitsunfällen zu verhindern, sodass die Menschen aller ethnischen Gruppen im Land ein fröhliches und friedliches Frühlingsfest erleben können.Xi würdigte auch die Errungenschaften, die im vergangenen Jahr in verschiedenen Bereichen erzielt wurden, und ermutigte alle, im neuen Jahr noch bessere Ergebnisse zu erzielen.Das diesjährige Frühlingsfest, das chinesische Mondneujahr, fällt auf den 22. Januar.Link: https://www.youtube.com/watch?v=ASJvBEmKGh4Video - https://www.youtube.com/watch?v=ASJvBEmKGh4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-xi-betont-anstrengungen-fur-ein-frohliches-und-friedliches-fruhlingsfest-301726130.htmlPressekontakt:Yini Li,86-10-83949817,liyini@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132379/5421128