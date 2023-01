Der S-DAX-Wert zeigt sich von der jüngsten Kursschwäche in den Indizes unbeeindruckt und steht am Donnerstag über zwei Prozent im Plus. Schon in den vorangegangenen Tagen hat die Hensoldt-Aktie Momentum aufgebaut und einen wichtigen Widerstand überwunden. Es fehlt nicht mehr viel bis zum Allzeithoch.Mehr als zehn Prozent hat das deutsche Rüstungsunternehmen in der laufenden Woche zugelegt. Dadurch hat sich die Aktie eine gute Ausgangslage erarbeitet, um weiter anzusteigen.Einige Tage kämpfte Hensoldt ...

