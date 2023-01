Nichts zu lachen gibt es heute für 3M-Aktionäre. So verzeichnet die Aktie ein Minus von rund drei Prozent. Damit reduziert sich der Preis für einen Anteilsschein auf nur noch 119,41 USD. Ist das nur ein kurzzeitiger Rücksetzer oder eine Abwärtstrendwende?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Kursverlauf von 3M der letzten drei Monate.Für eine ausführliche 3M-Analyse einfach hier klicken.

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Denn es fehlen nur geringfügige Verluste für neue Verkaufssignale. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund ein Prozent zum 4-Wochen-Tief. Diese Grenze ist bei 117,80 USD zu finden. Die Trendentscheidung steht uns jetzt also unmittelbar bevor.

Investoren, die generell von 3M überzeugt sind, bekommen damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...