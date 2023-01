Noch immer zeigt sich im noch jungen Jahr 2023 ein recht positives Bild an den Handelsplätzen. Viele schwer geschundene Titel konnten sich wieder sichtlich erholen und die Stimmung fällt so gut wie schon lange nicht mehr. In der laufenden Woche scheinen aber einige Sorgen aus dem Vorjahr sich wieder verstärkt in den Köpfen der Anleger festzusetzen.Auf die Aktie von TUI (DE000TUAG000) hatte das am Mittwoch noch keine allzu großen Auswirkungen. Das Papier konnte seinen ansehnlichen Erholungstrend mit Zugewinnen von etwas mehr als vier Prozent fortsetzen und ...

